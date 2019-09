SønderjyskE-træner fik hurtigt en god fornemmelse mod KIF

SønderjyskE-træner Kasper Christensen glædede sig over, at han igen fik gode præstationer fra alle sine spillere, da hans hold bankede KIF Kolding 36-23.

- Jeg synes, vi spillede en god og disciplineret kamp og holdt os til vores plan og vores kompetencer. Det kan være, sejren blev lidt for stor til sidst, fordi Kolding stoppede med at spille, og det kan man måske sidestille med måden, vi stoppede med at spille oppe i Silkeborg. Jeg synes måske ikke, 13 var den rigtige forskel, erkendte SønderjyskE-træneren.

Godt fra land

Særligt spillere som Oliver Eggert og Sveinn Johannsson kom ind og gjorde god reklame for sig selv.

- Det er ikke nogen sag at bruge bredden, når de alle byder så godt ind. Det var lidt lige som i Skjern-kampen, at næsten ligegyldigt, hvem vi smed ind, så byder han sig til. Som jeg har sagt før, synes jeg, at vi har en god bredde, og vi kan skifte ud uden at miste niveau. Selvfølgelig kan vi skifte på nogle kompetencer, men det synes jeg også, vi får udnyttet i begge ender, sagde træneren.

Han er godt tilfreds med fire point efter tre ligakampe.

- Langt de fleste havde nok regnet med, at vi skulle gå ind til denne kamp med nul point, og selvfølgelig gjorde BSH-kampen ondt på vores stolthed, for vi skal aldrig tabe med 11 mål uanset, hvem vi spiller mod, lød det.

- Vi er godt fra land, og vi har sat barren for, hvad vi skal opnå i denne sæson. Det skal vi se, om vi kan ramme hver gang, vi spiller.

SønderjyskE spiller sin næste kamp allerede på fredag ude mod Nordsjælland.