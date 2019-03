SønderjyskE-træner efter sejr over EfB: Ekstra fedt at slå storebror

Sønderjyske sejrede søndag med 3-1 over Esbjerg, hvilket var en sejr, der betød ekstra meget for klubben.

Sønderjyske vandt søndag med 3-1 på hjemmebane over Esbjerg i Superligaen, hvilket betød mere end bare tre point for de sønderjyske værter.

Esbjerg har nemlig flere gange gjort ondt på Sønderjyske i denne sæson.

Først vandt holdet 1-0 over sønderjyderne i august i ligaen, mens mandskabet senere slog Sønderjyske ud af pokalturneringen med en 2-1 sejr i Haderslev.

Derudover er der i ishockey en stor rivalisering mellem de to områder, men der er delte meninger om rivaliseringen, når det kommer til fodbold.

I Sønderjyske-lejren betød det ekstra meget at slå klubben fra Sydvestjylland, fortæller træner Glen Riddersholm.

- Det betyder sindssygt meget for os, at vi slog storebror fra Esbjerg i et lokalderby.

- Et opgør mod Esbjerg betyder rigtig meget for både vores fans og hele den sønderjyske region, så det var ekstra fedt med en sejr.

- Derudover har vi flere gange italesat over for vores nytilkomne spillere, at det betyder enormt meget at slå storebror fra Esbjerg, siger Riddersholm.

En af de nytilkomne spillere er kantspilleren Danny Amankwaa, som kom til klubben i januar fra den skotske klub Hearts.

Han kunne godt mærke, at kampen mod Esbjerg var noget helt specielt for klubben.

- Jeg har tydeligt mærket, at opgøret mod Esbjerg betyder noget ekstra for alle i og omkring Sønderjyske.

- Der er noget ekstra tænding, og det var for fedt for mig at deltage i sådan et lokalderby, siger Amankwaa, som scorede i søndagens kamp.

I Esbjerg-lejren ser man derimod ikke helt på samme måde på rivaliseringen mellem de to superligaklubber.

- Det betyder ikke noget specielt for mig at møde Sønderjyske.

- Jeg har intet forhold til Haderslev, og i Esbjerg vokser man op med at hade Herning og FC Midtjylland i stedet, siger Esbjerg-spilleren Jacob Lungi Sørensen.