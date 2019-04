SønderjyskE-træner: Kampen viste, at vi har noget at gøre i slutspillet

SønderjyskE-træner Kasper Christensen roste sine spillere for indsatsen trods 19-26 mod Skjern og erkendte, at hans hold skal vinde de sidste tre kampe for at nå DM-semifinalerne.

SØNDERJYSKE: SønderjyskE-træner Kasper Christensen var fattet, selv om hans hold med et nederlag på 19-26 hjemme mod Skjern stort set har udspillet sin rolle i kampen om billetterne til DM-semifinalerne.

- Vi leverede en helstøbt indsats i dag. Det måske bedste forsvarsspil, vi har leveret i hele sæsonen, og en herreindsats af kæmpe karakter. Men i forhold til at skulle slå Skjern i et slutspil, lavede vi måske lidt for mange tekniske fejl og brændte for mange åbne afslutninger, som gjorde, at vi måske aldrig helt fik snor i dem, sagde træneren, som dog så sit hold have muligheden for at reducere til 20-21, da det kogte mest i Skansen.

- Vi kan være stolte af den indsats, vi leverede, og vi var på minus to med otte minutter igen, sagde Christensen.

- Det tjener os til ære, at vi fik kampen vredet over på vores præmisser, mente SønderjyskE-træneren, der pudsigt nok var enig med hjemmepublikum i, at kendelserne ikke helt gik hjemmeholdets vej.

Som da Frederik Børm fik en hård udvisning, og Rasmus Bertelsen i samme sekvens blev udvist for brok.

Det blev ikke afgørende for kampens udfald, og SønderjyskE-træner Kasper Christensen skyndte sig også at minde om, at Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm for nylig har dømt et par gode kampe med SønderjyskE som den ene part.