SønderjyskE tog tyren ved hornene

Torsdag aften vandt SønderjyskE Ishockey en sikker 2-0 sejr over Rødovre Mighty Bulls i den sidste testkamp inden sæsonstarten. Dermed fik hjemmeholdet oprejsning efter 5-1 nederlaget til Esbjerg i tirsdags.

Vojens: Torsdag aften tog SønderjyskE Ishockey imod Rødovre Mighty Bulls på hjemmebane på Frøs Arena i Vojens. Hjemmeholdet stillede op i en militærlignende trøje, og fra kampens start blev der blæst til angreb. Det var tydeligt at se, at SønderjyskE ville rejse sig hurtigt efter tirsdagens afklapsning på 5-1 i Esbjerg. Der var ikke engang spillet 30 sekunder af første periode, før hjemmeholdet havde tvunget Rødovres målmand til to redninger. Kort efter fik Rødovres Kasper Larsen en udvisning for holding. Det lagde yderligere pres på udeholdets mål. SønderjyskE skulle ikke bruge mange sekunder på at udnytte overtallet i powerplay, da Anthony Nigro med militær præcision sendte pucken i nettet tæt under mål. Han blev spillet helt fri af Josh MacDonald. Efter SønderjyskE var kommet foran 1-0, ændrede kampen karakter. Først forærede hjemmeholdets Oliver Gatz Nielsen en stor chance til Rødovre, som Patrick Galbraith i SønderjyskE-målet reddede. Ligesom manden i SønderjyskE-målet efterfølgende måtte redde flere gode forsøg fra gæsterne. Pucken ville dog ikke over stregen for udeholdet i første periode.

Fakta SønderjyskE - Rødovre Mighty Bulls 2-0 (1-0, 1-0, 0-0)1-0 Anthony Nigro ass. Josh Macdonald og Christian Silfver (Seks mod fem 2.35), 2-0 Josh MacDonald ass. Anthony Nigro og Daniel Madsen (Seks mod fire 39.33)



Udvisninger SønderjyskE: Daniel Madsen, Phil Lane, Josh MacDonald 1x10, Steffen Frank.

Det blev til en sikker 2-0 sejr. Blandt andet på grund af en stærk defensiv indsats. Foto: Jacob Schultz

Ti hektiske sekunder I anden periode fik SønderjyskE hurtigt en udvisning. Forsvaret tillod dog ikke de store chancer imod, og Rødovre Mighty Bulls angreb fik ikke tilspillet sig særligt store chancer. Blandt andet blev et slagskud grebet ud af SønderjyskE-målmand Patrick Galbraith, som modtog et stort bifald fra hjemmepublikummet. Det næste kvarter af kampen var en lang skyttegravskrig uden de store chancer. Mod slutningen af anden periode slog det pludseligt klik for to Rødovre-spillere. Inden for ti sekunder fik både Mads Eller og Julius Nyquist udvisninger i to minutter. Dermed kunne hjemmeholdet spille seks mod fire i næsten to minutter. Det blev dog kun til omkring 15 sekunder, da Josh Macdonald sendte pucken i Rødovres mål.

Stærk defensiv I tredje periode startede SønderjyskE i powerplay. Hjemmeholdet truede dog aldrig rigtig Rødovres mål. Pucken blev holdt bag eget mål, og SønderjyskE lignede ikke nogen, der havde travlt med at jagte en scoring mere. I løbet af tredje periode kom hjemmeholdet to gange i undertal. Forsvaret red dog begge gange stormen flot af ved at stå godt foran målet. Dermed sluttede kampen med 2-0 til SønderjyskE, som spiller sin første turneringskamp fredag den 6. september imod Herning Blue Fox på hjemmebane.