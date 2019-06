SønderjyskE tabte kampen om stortalentet - men har ham et år endnu

SØNDERJYSKE: Man kan vælge at tolke Aaron Mensings klubskifte til TTH Holstebro som et nederlag for SønderjyskE.

Man kan også vælge at fremhæve den sejr, det var, da SønderjyskE sidste år fjernede en klausul i kontrakten, så klubben har glæde af den stærke bagspiller frem til sommeren 2020.

Sportsdirektør Simon Lindhardt lyder som om, han hælder til den sidste mulighed, selv om han naturligvis gerne ville have holdt på stortalentet og profilen i endnu længere tid.

- Vi har knoklet og kæmpet for, at vi kunne få lov til at beholde Aaron. Det har vi selvfølgelig gjort, fordi vi synes, han har haft en fantastisk udvikling hernede og har været en rigtig vigtig spiller for os. Vi har også prøvet at steppe op økonomisk, så vi kunne være med de store drenge. Så vi har gjort alt og også fortalt ham, hvordan vi synes, vi kunne fortsætte med at udvikle ham. Men der er ikke nogen sure miner, og vi ønsker ham held og lykke, siger Lindhardt om 21-årige Mensing, der har skrevet under på en treårig kontrakt med TTH Holstebro.

- Fordelen ved, at tingene er sket nu, er, at nu er det afklaret. Aaron ved, han skal være her, og der bliver ikke et eller andet med, at vi skal bruge en måned i løbet af sæsonen med tys tys. Nu kan Aaron koncentrere sig om at stå godt i forsvaret og score en masse mål for SønderjyskE. Det andet er, at vi nu har muligheden for rimeligt hurtigt at gå ud og finde en erstatning for Aaron, siger sportsdirektøren, der fortsat er sikker på, at Mensing kommer til en større klub i udlandet.

- Hvis han fortsætter sin udvikling, så skal Aaron på et eller andet tidspunkt i sin karriere spille i en fin klub i Europa.