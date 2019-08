SønderjyskE tabte efter overtid i Rødovre

Ishockey: Forberedelserne op til den nye sæson er i fuld gang for SønderjyskE's ishockeyhold. Fredag var holdet en tur på Sjælland for at spille en træningskamp mod Rødovre Mighty Bulls. Træningskampen måtte ud i overtid, før holdet fra hovedstaden kunne kalde sig for vindere af opgøret. Den ordinære kamp var endt 2-2, og som cifrene antyder, var det en tæt affære.

Sønderjyske kom foran i første periode på et mål af Daniel Madsen. I anden periode bragte klubben fra Rødovre dog balance i regnskabet på et mål af Anthony Niegro.

Med få sekunder tilbage af overtiden udnyttede Rødovre Mighty Bulls, at SønderjyskE havde fået en udvisning. Dermed blev de vinderen af en tæt træningskamp.

SønderjyskE måtte derfor vende retur til Jylland med et nederlag i bagagen.