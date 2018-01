SønderjyskE-sportschef: Marfelt indgår i truppen på lige fod med alle andre

FODBOLD - JV I TYRKIET: Lørdag støder 23-årige Nicholas Marfelt til SønderjyskE's superligatrup, der i øjeblikket forbereder sig til forårssæsonen med en træningslejr i Tyrkiet.

- Vi havde egentlig lejet ham ud til Sparta Rotterdam frem til sommer, men nu kommer han retur et halvt år før tid, fortæller sportschef Hans J. Haysen.

Sparta Rotterdam har fyret den træner, som hentede Marfeldt til klubben. Nu har Dick Advocaat så overtaget - og han har meddelt Marfelt, at han ikke indgår i planerne.

- Vi kunne egentlig godt lade Nicholas blive dernede frem til sommer, men det er der ingen idé i. Han skulle have været ned at træne med deres U23-hold, og så ville vi jo sandsynligvis have fået en dårligere spiller hjem igen til sommer.

- Nu har vi så fundet en løsning på det økonomiske, og så ser vi frem til at have Marfelt i truppen igen, og her indgår han naturligvis på lige fod med alle andre.

Nicholas Marfelt, som SønderjyskE hentede i Helsingør, spiller fortrinsvis venstre back, hvor den tidligere landsholdsspiller Simon Poulsen er det klare førstevalg.

Nicholas Marfelt har kontrakt med SønderjyskE frem til sommeren 2020. Han har spillet 14 superligakampe i den lyseblå trøje. I fem af kampene er han startet inde.