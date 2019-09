SønderjyskE-sportchef om ny angriber: - Vi tror og håber, at hans potentiale kan forløses hos os

To fuldblodsangribere er for lidt, og derfor er endnu en skarpretter hentet ind. Sådan forklarer SønderjyskE-sportschef Hans Jørgen Haysen om klubbens nye lejesvend.

- Nej, det er ikke derfor. Vi ville vente, til det rigtige opstod. Vi kan vel hurtigt blive enige om, at to fuldblodsangribere er for lidt. Så vi skulle have et eller andet ind. Nu har vi tre rigtig fine angribere.

Han afviser, at Artem Dovbyk er hentet, fordi de nuværende angribere, Mart Lieder og Peter Christiansen, har vist for lidt.

- Forhåbentlig kan han score nogle mål. Derudover så er han en af de spillere, som bare har et niveau og potentiale, som bare skal slå igennem og forløses. Midtjylland købte ham for mange penge (hos ukrainske Dnipro Dnipropetrovsk, red.), men han fik en skade, inden han nåede at slå igennem. Havde han spillet fast, så var han ikke endt på den her adresse. Vi tror og håber, at potentialet kan forløses i år hos os, siger Hans Jørgen Haysen, sportschef i SønderjyskE.

Rokade i angrebet

Det er to uger siden, at SønderjyskE lejede angriberen Senad Jarovic ud til slovakiske FC Vion Zlaté Moravce, hvor han skal tilbringe efterårssæsonen.

21-årige Jarovic blev i januar udstyret med en ny kontrakt på tre et halvt år, og derfor kan rokaden i den forreste kæde virke spøjs.

Angriberbyttet handler om, at der lige nu er flere krummer i Dovbyk.

- Vi synes, at Artem (Dovbyk, red.) er længere fremme end Senad. Artem kommer ind, fordi han skal have kampe. Senad stod bagved nogle. Artem skal stå ved siden af nogle. Det er det primære. Vi har ikke fortrudt, at vi har sendt Senad ud. Han scorede også i sin første optræden. Det er dejligt for ham, siger sportschefen.

Havde du forventet, at I havde set mere fra Jarovic, end I har set i det sidste halve år?

- Det havde jeg håbet. Det var ikke udgangspunktet, at han skulle lejes ud, et halvt år efter at han fik en kontrakt. Der var ingen tvivl om, at i Slovakiet ville de gerne tage ham ind. Der ligger noget og venter for ham. Nu passer det bare perfekt, at han kan få kampe der, og til vinter står vi med endnu en rigtig fin angriber. Så har vi flere strenge at spille på.