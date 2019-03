SønderjyskE-spiller inden kamp: Det bliver tæt

Det lykkedes for Steffen Frank og SønderjyskE at vinde den vigtige udekamp mod Rødovre fredag aften med et mål i overtiden. Spørger man den afgørende målscorer, så kan det meget vel blive lige så tæt, når klubberne igen mødes på søndag.

SønderjyskE: Halvandet minut. Så lang tid tog det for SønderjyskE's Steffen Frank at score i overtiden og dermed sikre holdet en vigtig sejr over Røderovre i den fjerde kvartfinale i slutspillet. For SønderjyskE kom som bekendt skidt fra start i slutspillet og tabte de to første kampe mod Rødovre. Nu er stillingen 2-2 inden søndagens kamp på hjemmebanen i Vojens. - Da vi tabte den første kamp på hjemmebane, vidste vi, at det ville kræve en sejr i Rødovre. Om den kom i den første kamp, eller om det var i går eller først var blevet på tirsdag, er i bund og grund ligegyldigt. Nu fik vi den, og det er vi glade for. Nu er det en bedst af tre serie, og nu skal vi sørge for at spille godt i morgen, siger Steffen Frank. - Men det må alligevel give en form for ro, at I fik udesejren nu og ikke først næste gang? - Bestemt, giver det et eller andet, der er jo forskel på om den hedder 3-1 eller 2-2. Men vi er så meget inde i vores bobler, at det er begrænset, hvad man går op i uden for isen, siger han.

Optakt IshockeyKvartfinale, femte kamp



Søndag 17.15



SønderjyskE - Rødovre Mighty Bulls



JV tipper



2-1



Der står 2-2 i kampe i serien.

Påpasselige hold På trods af en skidt start fra SønderjyskE i de to første kampe står det altså efter fire kampe helt lige mellem de to hold. Hvis det skal ændres i SønderjyskE's favør, kræver det ifølge Steffen Frank, at spillerne ikke mister troen på sig selv. - Vi skal fortsætte, som vi har gjort i de sidste to kampe. Vi skal spille vores ishockey og tro på os selv, det, synes jeg, manglede lidt i det første par kampe. Der kom vi lidt ud af vores egen rytme, men jeg synes, vi har fundet tilbage igen, siger han. Fansene i Vojens skal dog ikke regne med at skulle op af klapsædet og svinge med halstørklædet alt for mange gange i løbet af kampen. For selvom han selv var målscorer i sidste kamp, så tror Steffen Frank ikke, at det er noget, der bliver meget af søndag. - Det bliver samme opskrift for begge hold. Det bliver en tæt kamp, og jeg tror ikke, der bliver mange mål. Nu er det en bedst af tre serie, og i morgen er rigtig vigtigt. Jeg tror, at folk er klar og fokuseret, men nok også lidt påpasselige med, hvad de gør på isen, siger Steffen Frank.