SønderjyskE-spiller efter sviende nederlag: - Vi halter efter, når vi møder modgang

Søren Frederiksen var slukøret efter nederlaget til AaB. Han minder om, at han og holdkammeraterne ikke må have ondt af sig selv.

- Vi spiller ikke helt, som vi skal i dag. Vi hang efter i nogle dele af presset, og så blev det lidt individuelt, i stedet for at det alt sammen blev på samme tid. Jeg synes ikke, vi havde en god følelse, sagde han efter kampen.

Hvis vi var kommet foran

Nederlaget føjer sig til en elendig stime af dårlige resultater. SønderjyskE har ikke vundet i de seneste otte kampe. Søren Frederiksen føler ikke, at de dårlige resultater ligger i baghovedet under kampen, men efter kampen fylder det.

- Her bagefter fylder det rigtig meget, fordi man bliver så pissetræt af det og tænker, at det ikke kan passe. Vi vil jo bare så gerne se, hvad der ville ske, hvis det var os, der kom foran. Men der er ingen undskyldninger. Vi skal gøre det bedre og blive ved med at arbejde stenhårdt, sagde midtbanespilleren.

- Der er ingen genveje. Det er bare at gøre alle de sure ting og at gøre alle de simple ting godt. På et tidspunkt vender det, det er bare ikke til at sige hvornår. Men vi skal i hvert fald ikke have ondt af os selv.