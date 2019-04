SønderjyskE-spiller efter fjerde semifinalesejr: - Vi spillede ad helvede til

SønderjyskE: Selvom han og holdkammeraterne netop havde spillet sig i årets finaleserie i ishockeyslutspillet - SønderjyskE's første DM-finale siden 2015 - så var der ikke lutter jubel at spore hos SønderjyskE's Steffen Frank. Han var ikke tilfreds med aftenens indsats.

- Det var en hård kamp, og vi spillede ad helvede til. Vi havde ikke fortjent at vinde, men det er dejligt at være i finalen, sagde han til TV2 Sport efter kampen.

SønderjyskE slog Aalborg Pirates 3-2 og vandt dermed serien med 4-0. Mod slutningen af kampen var holdet fra Vojens hårdt presset, og kun en række vilde redninger fra Patrick Galbraith forhindrede kampen i at gå i overtid.

- Han redder os, når vi har brug for det, og han gør det igen i aften. Vi sejler rundt. At have ham er 50 procent af at være i finalen, sagde Steffen Frank.