SønderjyskE smider sejren i Hobro - brænder straffespark i overtiden

Hobro spillede igen uafgjort, da målmand Jesper Rask tog et straffespark i overtiden mod Sønderjyske.

Søndag spillede Hobro og Sønderjyske 1-1 på DS Arena, da de mødtes i Superligaen.

I kampens overtid blev pointet sikret for nordjyderne, da målmand Jesper Rask reddede et straffespark.

Hobro havde flest chancer i opgøret, men de nordjyske angreb blev aldrig helt farlige.

De sidste par berøringer løb oftest ud i sandet for hjemmeholdet, der havde svært ved at finde hinanden i feltet.

Det blev også på et frispark, at norske Pål Alexander Kirkevold reddede et point til Hobro.

Sønderjyske formåede heller ikke at presse værterne i det åbne spil. Til gengæld truede gæsterne flere gange på hjørnespark, som blev nærgående i Hobro-forsvaret.

Efter en halv times spil kom Hobro til kampens hidtil største chance. Kantspilleren Edgar Babayan prøvede fra kanten af feltet og sendte afslutningen lige forbi fjerneste stolpe.

Det var dog Sønderjyske, der gjorde det til 1-0 umiddelbart inden pausen.

På et hjørnespark kom anfører Eggert Jonsson øverst og snittede bolden videre på overliggeren.

Derefter ramte bolden Hobro-spilleren Mathias Haarup og gik i mål.

Der skulle også en dødbold til, før Hobro fandt målet.

Ti minutter før slutfløjtet trak angriber Pål Alexander Kirkevold et frispark lige uden for Sønderjyskes felt.

Nordmanden sparkede selv direkte på mål og efterlod ingen chance for redning til målmand Sebastian Mielitz.

Jesper Rask lignede også en målmand uden chance, da Mads Albæk sparkede yderligt på et straffespark i overtiden. Men Rask blev helten, da han fik handsken på det yderlige spark.

Sønderjyske står dermed uden sejr i syv ligakampe, mens Hobro henter sit sjette uafgjorte resultat i ti kampe