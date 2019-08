SønderjyskE-skurk efter uafgjort: - Det var 30 lange minutter

SønderjyskE fik et enkelt point med hjem fra Odense efter at have været en mand i undertal i 30 minutter. Det var Johan Absalonsen, der fik det røde kort, godt tilfreds med, selvom det var en lang afslutning på kampen for ham.

Slutningen på superligakampen mellem OB og SønderjyskE blev et langt stormløb ned mod SønderjyskE's mål. Med en halv time igen fik gæsternes anfører Johan Absalonsen sin anden advarsel og dermed rødt kort, da han tacklede hjemmeholdets Janus Drachmann for hårdt. - Det var meget lange 30 minutter. Jeg har beklaget inde i omklædningsrummet, at de andre måtte arbejde ekstra hårdt for det point. De andre gjorde det godt derinde, så det var et kæmpe point, siger han. Om selve udvisningen mener hovedpersonen ikke, at der er meget at diskutere. - Den kan sagtens forsvares. Jeg kommer for sent, og Janus Drachmann er en klog spiller, der lader sig falde, så det kan sagtens forsvares. Jeg skal ikke brokke mig og skulle have holdt igen, fordi jeg havde et gult kort, siger han.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Glen Riddersholm mente, at der var klart frispark, da OB fik et mål underkendt i overtiden. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Glen roser forsvar Den stærke defensive indsats, som SønderjyskE leverede, var holdets cheftræner, Glen Riddersholm, godt tilfreds med efter kampen. - Jeg synes, at vores defensiv var perfekt i hele kampen. Vi vidste på forhånd, at de havde svært ved at skabe chancer. Omvendt har vi lukket fem mål ind i de seneste to kampe. Derfor var det dejligt at se, at vi kunne holde nullet, siger han. Der kom til at stå OB på meget efter det røde kort, men SønderjyskE stod fortsat godt imod. - Med det røde kort bliver det en anden type kamp. Jeg er meget tilfreds med det udtryk, som holdet viser. Det er meget stærk moral at få 0-0 i Odense, som er en stærk konkurrent. Derfor føles det næsten som en sejr, siger han. Efter pausen kom SønderjyskE frem til to gode muligheder, som Glen Riddersholm gerne så, at holdet havde scoret på. - Vi kommer rigtig godt ud til anden halvleg, hvor vi får lavet to kæmpe muligheder. En til Rilwan (Hassan, Red.) og en til Mart (Lieder, Red.), som vi skal score på, siger han. I sidste minut af kampen fik hjemmeholdet bolden i nettet, men scoringen blev annulleret for offside. En dom, som cheftræneren er tilfreds med. - Hvis man spoler målet to sekunder tilbage, så er der en OB'er, der er ved at hive trøjen af Stefan Gartenmann og stikker en albue op i hovedet på ham. Jeg kan mærke på folk her i Odense, at mange er utilfredse med måden, dommeren ledte kampen på. Hvis OB er utilfredse med dommerpræstationen, så vil jeg helst ikke udtale mig om, hvad jeg er, siger han.

Kees glad for spilletid Kees Luijckx spillede igen en hel kamp. Han var godt tilfreds med, at SønderjyskE holdt OB fra at score. Han ved dog stadig ikke, om han spiller i SønderjyskE, efter transfervinduet er lukket i. - Så længe jeg spiller på holdet, er jeg tilfreds. Når jeg er på banen, har jeg ingen intentioner om at smutte. Men det afhænger også af, hvordan klubben ser på det, siger han. Kees Luijckx har ikke snakket med Glen Riddersholm om sin situation i klubben. - Vi har ikke snakket sammen. Derimod besluttede vi, at jeg skulle spille de her to kampe, og det er gået fint, selvom vi tabte i sidste uge, siger han.