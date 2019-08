En otteårig og klart forbedret sponsoraftale med Broager Sparekasse skal være med til at sparke nye døre ind for håndboldligaklubben SønderjyskE, der har en målsætning om et spillerbudget på ti mio. kr. og et hold, der kandiderer til semifinalepladserne.

SØNDERJYSKE: Efter mere end ti år som sponsor i SønderjyskE Herrehåndbold har Broager Sparekasse øget sit sponsorat så betragteligt, at klubbens sportsdirektør forventer, at sønderjydernes chancer for inden for en kort årrække at udfordre landets allerbedste håndboldhold er væsentligt forbedret. Sparekassen og håndboldklubben har indgået en otteårig og dermed usædvanlig lang hovedpartneraftale, der giver håndboldforretningen et markant løft. - Jeg vil ikke ind på beløbets størrelse i forhold til aftalen med Broager Sparekasse, understreger sportsdirektør Simon Lindhardt, som dog gerne vil sætte ord på perspektiverne i aftalen. - Det er ikke bare den største økonomiske aftale, fordi den varer otte år. Det er den største økonomisk aftale, vi har lavet i SønderjyskE, også hvis man bare tager et år ad gangen, siger han. Klubben håber at bruge aftalen som løftestang til at få flere med, og i løbet af en årrække hæve spillerbudgettet fra seks til ti millioner kroner. - Hvis man skal planlægge holdet ud i fremtiden, har man også brug for forholdsvis sikkert at vide, hvad man har af kroner i fremtiden. Det er den ene ting. Fra Broager Sparekasses side er det også en måde at vise, at det her vil de rigtig gerne. Det her er rigtig godt, men det er også første spadestik til, hvor vi i SønderjyskE, byen og landsdelen har lyst til at komme hen. Det er en noget nemmere proces at skulle ud og have flere med, når der er taget et rigtigt godt første spadestik til at komme derhen, hvor vi gerne vil, siger Lindhardt.

Flere sponsorer skal med Med en øget opbakning tror sportsdirektøren, at SønderjyskE kan hæve sig fra at være et hold, der indimellem er med i slutspillet, til at være et hold, der spiller med om pladserne i DM-semifinalerne. - Vi tror på, at vi med ti millioner kroner til et spillerbudget kan være i spil som et semifinalehold. At kunne gå fra at være et "måske slutspils-hold" med et spillerbudget på cirka seks millioner kroner, mener jeg, vi skal have lagt fire millioner kroner mere på. Der mener jeg, at hvis man er dygtig nok sportsligt og organisatorisk, mener jeg, at man med et spillerbudget på ti millioner kroner kan være i spil til en semifinale. Der er det her en rigtig god bid på vejen, men vi har brug for flere, hvis vi skal kunne nå det sidste for at komme derhen, siger han. - Det er ikke fra den ene dag til den anden, vi skal op og ramme de fire ekstra millioner. Det er en proces at komme derop, siger sportsdirektøren, som mener, at SønderjyskE med den nuværende økonomi bør være mellem de seks og ti bedste hold i håndboldligaen.

Landsholdsstjerner og supertalenter I sidste sæson kom holdet med i slutspillet, og det er også håbet i den forestående sæson. Hvis klubben inden for en kort årrække kan rykke spillerbudgettet op til et tocifret millionbeløb, er det forhåbningen, at man kan lokke store spillernavne til Sønderborg og holde længere på de bedste unge spillere, der har en stor karriere foran sig. - Tanken er da, at lige så sjovt det kunne være at hente en stor landsholdsstjerne, lige så sjovt kunne det være, at en type som Aaron Mensing ikke tager afsted om tre-fire år, men i stedet bliver, fordi der er store muligheder for at lave sjove resultater med SønderjyskE, siger sportsdirektøren med henvisning til lokale Mensing, der er en af holdets bedste spillere, men skifter til TTH Holstebro næste sommer. SønderjyskE spiller sin første kamp i dette års håndboldliga på tirsdag hjemme i Skansen - der officielt hedder Broager Sparekasse Skansen - hvor modstanderen er Skjern.