SønderjyskE regner ikke med sygemeldt playmaker

En hård mental kamp

Træneren og klubben er i løbende kontakt med Chris Jørgensen, som holder arbejdsgiveren informeret om den behandling, han gennemgår i Aarhus.

- Jeg skriver med Chris og har ringet til ham en enkelt gang eller to, og han opdaterer os, når han er blevet tilset. Vores fysiske mandskab er også i kontakt med ham. Lige nu læner vi os op ad den form for behandling, han får ved Højbjerg-klinikken, som er eksperter på det område, siger Kasper Christensen.

Hans vurdering er, at det ikke blot fysisk, men også mentalt er en hård kamp, Chris Jørgensen kæmper i disse uger.

- Mit indtryk er, at Chris er rigtig træt af det. Ud over, at det er en skade, man skal tage alvorligt, så er det også fra den ene yderlighed til den anden. Fra at man har været aktiv og dyrket en masse idræt og motion, hvilket ligger latent i det arbejde, han har som håndboldspiller, til at han skal gå derhjemme og forholde sig til, at han ikke må ret meget fysisk, hvis han da ellers overhovedet kan holde til at lave noget fysisk. Det er mit indtryk, når jeg har snakket med Chris, at det er en hård periode, han er igennem. Også mentalt, vurderer SønderjyskE-træneren.