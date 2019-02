SønderjyskE-profiler på vej tilbage fra skader: Træner igen med holdet

Glen Riddersholm vurderer, at Niki Zimling kan være klar til kamprelateret træning om cirka to uger.

Et boost i form af to spillere, der er på vej tilbage fra skader.

SønderjyskE: Et boost venter lige rundt om hjørnet for SønderjyskE.

Zimling og Bah deltog kun i nogle af træningsøvelserne med resten af holdet. De er endnu ikke helt klar til højintense øvelser. Her er der stadig for stor risiko for at forværre skaderne. Til gengæld lavede de andre øvelser ved siden af banen. Foto: Jonas Brønd Nielsen