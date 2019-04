SønderjyskE-profil: - Utilgiveligt at vi giver dem målet til 2-1

Johan Absalonsen var skuffet efter SønderjyskE's nederlag til AGF. Cheftræner Glen Riddersholm var tilfreds med sit holds præstation i kampen, men ærgrede sig endnu over, at store chancer blev brændt.

- Til gengæld synes jeg i dag, at vi kommer stærkere ud efter 0-1. Men at vi giver dem det mål til 2-1, det er utilgiveligt. Det må vi aldrig gøre.

Grabara og Stage har gjort ondt

Glen Riddersholm var tilfreds med at se sit holde komme hurtigt tilbage efter at være kommet bagud 0-1.

- Jeg er tilfreds med, at vi rejser os efter at komme bagud. Spillerne graver dybt og vender stærkt tilbage. Vi satser alt, hvad vi kan, og får også de chancer, der skal til for at afgøre kampen, men vi må sige, at Grabara og Jens Stage har gjort ondt på os i de her to kampe, sagde SønderjyskE's cheftræner efter kampen.

- Det gør ekstra ondt, at man står tilbage helt tomhændet, for præstationen og indholdet var jo selvfølgelig til point. Det, tror jeg, at enhver kan se.

Riddersholm mener dog ikke, at de dårlige resultater går ud over mentaliteten og selvtilliden på holdet.

- Det synes jeg ikke. Det gør ondt, det er klart. Men hvis vi ikke havde troen, så kunne vi ikke spille, som vi gør i dag på udebane i Aarhus mod et godt hold. Vi bliver testet på vores karakter og på vores mentalitet. Det er åbenlyst.