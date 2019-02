SØNDERJYSKE: Duoen, der kæmper om den ottende og sidste plads i slutspillet, er blevet til en trio. Efter en serie sejre er Nordsjælland nået op på 17 point, SønderjyskE har 18, og den nuværende favorit til ottendepladsen, Ribe-Esbjerg, har 19 point.

Men trods en nedtur, der har stået på i flere måneder, har SønderjyskE stadig muligheden for at komme med i det sjove slutspil.

- Vi har brug for pointene nu og her. GOG er et stærkt hold, men vi overraskede dernede, og jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne gøre det igen. Folk tror stadig på hinanden, og vi skal bare have fundet frem til noget af det forsvar, vi havde, da vi kunne nøjes med at lukke 20-24 mål ind og vinde kampene. Det har været svært, når vi har lukket 30+ ind i de fleste af de sidste mange kampe, siger Mikkel Møller.

Hans hold overraskede med en sejr i Gudme, der var kulminationen på et flot efterår. Derfra er det gået i stå for sønderjyderne.

- Der har måske været lidt usikkerhed blandt folk i forhold til, hvad vi skulle gøre, og hvordan vi skulle dække op. Vi har villet lidt for mange ting i stedet for at holde os til det, vi er gode til som at udnytte vores størrelse, mener venstrefløjen.

Han forventer, at holdet atter er på rette vej.

- Det har set fornuftigt ud til de sidste par træninger, hvor der er blevet justeret lidt til, så jeg tror og håber på, at de sidste par kampe kan give os et par point ved, at vi dækker bedre op, end vi har gjort hidtil, siger Møller, der er klar igen efter knæproblemer.

Foruden kampen mod GOG mangler SønderjyskE at møde Mors-Thy ude, BSV hjemme og TTH Holstebro ude.

- Der er ingen tvivl om, at det er et sindssygt svært program, vi har i og med, at de hold, vi skal spille mod, skal kæmpe om at få point med over i slutspillet. Og så er der Mors-Thy, som også har brug for pointene, siger Møller.

- Jeg tror, det kan lade sig gøre, og håber at Ribe-Esbjerg ikke får hentet flere point, og at vi får to-tre stykker mere, så vi kan komme med, siger Mikkel Møller, der onsdag kan stå over for sin bror, Lasse Møller, der netop er vendt tilbage til GOG-truppen efter en skade.

Ifølge Mikkel Møller behøver broren dog ikke at vise sine stærke evner som back i Skansen.

- Efter hvad jeg har hørt, er han med, men jeg synes jo personligt, at han skal holde en pause. Bare lige en uge mere, spøger Mikkel Møller.