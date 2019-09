SønderjyskE overvandt mareridtsstart i fornemt comeback mod de regerende mestre

SønderjyskE: Et gammel ordsprog lyder, at den der ler sidst, ler bedst. Det gjorde SønderjyskE tirsdag aften i Rungsted.

Der var ikke engang spillet to minutters ishockey, før SønderjyskE var bagud med 1-0 mod Rungsted Seier Capital. Målet blev sat ind af hjemmeholdets Shane Hanna.

Starten på anden periode blev en gentagelse af første periode. Igen var der ikke engang spillet to minutter af perioden før Rungsted Seier Capital havde fordoblet føringen til 2-0. Denne gang var det Mario Lucia, der sendte pucken i mål for hjemmeholdet.

I midten af anden periode lykkedes det dog SønderjyskE at komme tilbage i opgøret. Pucken blev sendt i mål af Daniel Nielsen, mens det var Daniel Hansen, der blev noteret for oplægget. Målet blev startskuddet til et fornemt comeback af gæsterne.

Rungsted Seier Capital havde fået scoret tidligt i kampens to første perioder, men i tredje periode var rollerne byttet om. Her udlignede SønderjyskE på et mål af Martin Eskildsen, han blev assisteret af Josh McDonald.

Midtvejs i tredje periode kom SønderjyskE foran for første gang i kampen. Phil Lane sendte pucken i mål på oplæg fra Frederik Bjerrum.

Kort efter scorede Martin Eskildsen til 2-4 på en assist fra Phil Lane og Mads Lund.

Med to minutter igen af tredje periode afgjorde Daniel Nielsen kampen, da han scorede til 2-5.