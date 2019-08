SønderjyskE og Energy mødes i træningskamp: Mario Simioni er stadig i gang med at bygge

SønderjyskE og Esbjerg Energy mødes tirsdag i sommerens tredje træningskamp. Mario Simioni understreger, at hans hold stadig er i en genopbygningsfase, selv efter at sidste sæson gav sølvmedaljer.

Efter mindre end to uger på træningsisen har træner Mario Simioni svært ved at komme med ret mange svar på de mange spørgsmål. Det er stadig tidligt. Alle de nye er stadig meget nye, som han siger.

Esbjerg Energy kommer til Vojens med to sejre i de to første kampe, 7-0 i Herning og 3-2 hjemme over Rungsted. Det er forventningen, at klubbens syvende udlænding, Trevor Cheek, kommer på is tirsdag aften for første gang i Energy-trøjen.

- Det vigtigste for os er, at vi som hold har en bedre arbejdsmoral end i de to første kampe.

Mario Simioni forventer, at holdet ser mere sæsonklar ud end i de to første preseasonkampe.

I de to første træningskampe har SønderjyskE vundet 3-2 over Aalborg og tabte med samme cifre til Rødovre. Begge kampe gik i overtid.

Hvorvidt holdet er forbedret i forhold til sidste år, kan Simioni ikke give et svar på endnu, men føler sig dog overbevist om, at holdet har hentet nogle dygtige hockeyspillere.

Intet pres på de unge

I playoff i sidste sæson imponerede 18-årige Anders Biel og 17-årige Mathias Borring Hansen. Simioni mener, at de to unge ikke har tankerne på plads endnu frem mod den nye sæson.

- Vi lægger ikke noget pres på dem. Det handler for dem ikke om at forbedre sig, men om at gøre som i sidste sæson. Og så vil de helt naturligt forbedre sig. Jeg forventer ikke, at de scorer ti mål hver. Begge spillere tænker for meget lige nu, de har ikke spillet så godt, som de gjorde sidste år, siger Mario Simioni.

- Jeg vil bare have den samme hockey-intelligens, som de vidste sidste sæson. Med et år mere under bæltet, vil de være mere effektive. Men lige nu tror de, at de skal gøre for meget. Ingen af dem har spillet en god kamp endnu.

Tirsdag får Biel, Borring og resten af de lyseblå igen chancen for at spille en god kamp.

Og måske får vi og Simioni lidt flere svar på de mange spørgsmål.