SønderjyskE nedlagt i de sidste sekunder

Morten Poulsen lavede et par hurtige træk og satte pucken op i nettaget uden chance for Patrick Galbraith i SønderjyskE-målet. Dermed kunne gæsterne fejre scoringen foran de mange medrejsende udefans.

Efter fem minutter på isen fik SønderjyskE foræret to minutter i powerplay, da Herning Blue Fox havde en mand for meget på banen. Det blev dog ikke udnyttet særligt godt, og gæsterne stod flot imod defensivt. Generelt kom gæsterne bedre med i kampen som første periode skred frem, og efter 12 minutters spil kom de foran.

Inden kampen fik SønderjyskE's fanklub tildelt årets supporterpris fra Dansk Ishockey Union. Det fik den gode stemning til at sprede sig endnu mere, end den gjorde i forvejen. Også gæsterne fra Herning Blue Fox havde taget en stor portion medrejsende fans med, som havde malet bannere til da spillerne løb ind på isen. Det lagde en flot ramme om kampen og gjorde en chancefattig første periode noget mere interessant.

Fra kampens start pressede hjemmeholdet ellers gæsterne tilbage på banen, men det blev aldrig rigtig farligt. De bedste forsøg var to slagskud, som målmanden havde styr på. Det mest ophidsende i kampens start var faktisk kulissen i Vojens.

Afgørelsen på kampen faldt i de allersidste sekunder. Efter 59 minutters ishockey fik Sønderjyskes Josh McDonald en udvisning, der blev dyr. Gæsterne havde dermed et minut i overtal. Med blot 7 sekunder tilbage på uret fik Morten Poulsen scoret sit andet mål i kampen. Dermed sendte han udeholdets fans i ekstase, da målet blev det sidste en jævnbyrdig kamp, der endte 2-1.

Ishockey: Efter fem lange måneder kunne det SønderjyskE ishockeyfolk endelig trække i de lyseblå SønderjyskE-trøjer og få stillet deres ishockeyabstinenser med andet end træningskampe. Fredag aften tog holdet hjemme imod Herning Blue Fox i det, der endte i et kæmpe drama.

God defensiv, svag offensiv

Anden periode startede med en udvisning til hjemmeholdet. Selvom Herning var i overtal, så var det SønderjyskE, der skabte den største chance i de to minutter. Pucken blev opsnappet på midten, og så var der frit løb ned mod gæsternes keeper, men det store tilbud blev brændt. Defensivt fortsatte hjemmeholdet med at sidde godt på gæsterne, som ikke fik skabt noget i overtal.

Efter 29,48 fik hjemmeholdet endelig hul på bylden. Der opstod klumpspil foran Herning-målet. Til sidst endte pucken foran Frederik Bjerrum, der kunne sende pucken i mål til 1-1. Dermed kunne hjemmeholdets tilskuere vifte med deres halstørklæder over hovedet.

Scoringen satte gang i kampen. Først brændte gæsterne en stor chance, hvor Patrick Galbraith i SønderjyskE-målet reddede en friløber.

Efterfølgende kogte temprementet over. Det blev til en triple udvisning. To fra SønderjyskE og en fra Herning måtte ud at køle af. Igen stod hjemmeholdet dog solidt defensivt og gav ingen chancer væk.

Til sidst scorede Morten Poulsen sit andet mål i kampen for gæsterne. Dermed tabte SønderjyskE en jævnbyrdig kamp. Hvis ikke SønderjyskE får styr på det offensive, kunne det godt blive en kedelig sæson.