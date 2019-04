SønderjyskE med komplet trup: Henter stregspiller fra Island

- Men tilgangen af Johannsson fuldender vi truppen, som ser meget spændende og talentfuld ud. Johannsson er et stort talent, som vi tror meget på. Han er en meget dedikeret fyr, og en treårig kontrakt er også et tegn på, at begge parter virkelig tror på hinanden. Når han er faldet godt til i Sønderborg, bliver han en vigtig del af SønderjyskE Herrehåndbold i de kommende år, siger han i pressemeddelelsen.

Et godt fundament

Sveinn Johannsson bliver den anden islænding i klubben, der i forvejen har højrebacken Arnar Birkir Halfdansson i truppen.

Den 19-årige stregspiller ser frem til at videreudvikle sig i det sønderjyske.

- Jeg ser meget frem til at komme til Sønderborg og begynde træningen med holdet. De næste tre år bliver en god udfordring for mig, og jeg ser SønderjyskE som et sted, hvor jeg kan videreudvikle et godt fundament til min fremtidige karriere. Derudover ved jeg, at SønderjyskE har en meget god og larmende hjemmebane i Broager Sparekasse Skansen, og jeg glæder mig til at løbe ind foran fansene med den lyseblå trøje på, siger han i pressemeddelelsen.