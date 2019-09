SønderjyskE lukkede træningen inden pokalkamp mod serie 1-hold

Pokalturneringen bliver taget seriøst i SønderjyskE. Det var grunden til, at træningen var lukket to dage før kampen mod serie 1-holdet BK Viktoria. Glen Riddersholm minder sine spillere om, at de kan skrive sig ind i historien i SønderjyskE.

SønderjyskE: At modstanderen til daglig spiller fem rækker under SønderjyskE, betyder ikke, at Glen Riddersholm og hans spillere tager let på torsdagens pokalopgør mod BK Viktoria.

Tirsdag og onsdag var træningen lukket, så ingen detaljer om holdet slap ud. Et ganske opsigtsvækkende træk, når modstanderen normalt spiller i serie 1.

- Vi lukker træningen, fordi vi ikke kan være sikre på, at vores start-11 ikke kommer i avisen, siger SønderjyskE-cheftræneren.

- Og vi lukker træningen for at signalere, at pokalturneringen tager vi dybt seriøst. At vi ikke lader os falde ind i den mulige fare for at undervurdere modstanderen. I pokalturneringen er det én kamp, to gange 45 minutter, og der er sket større pokaloverraskelser gennem tiden, end at et serie 1-hold slår SønderjyskE ud. Det handler om, at vi klæder spillerne bedst på, og om at vi fra trænersiden fortæller spillerne, at det er en supervigtig kamp, og at vi forbereder os som til enhver anden superligakamp.

Er det ikke overdreven respekt for modstanderen at lukke træningen, når I skal møde et serie 1-hold?

- Nej, det er ikke overdreven respekt. Det er naturlig respekt, som vi skal vise alle modstandere. Men det er også en indikation af, at vi stadig er i en fase i vores egen udvikling, hvor vi ikke kan tage noget for givet. Vi skifter nogle spillere, og så sidder automatismerne ikke på rygraden, siger Glen Riddersholm.