SønderjyskE lever endnu: Så tæt på optimalt som muligt

- Jeg synes faktisk, vi er bedst i store dele af anden halvleg. Selvfølgelig er det en vild måde, vi vinder på, men det er ikke sådan, at man er ved at falde ned af stolen i de sidste 15 minutter over, at vi vinder, mente han.

- Jeg er næsten tom for ord, for jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte og slutte henne med denne præstation. Jeg synes, det er helt sindssygt, det vi leverer. Ikke bare at vi vinder, men vi gør det på sammentømret en måde, så det virker som om, at de konstellationer, vi spiller i, er noget, vi er trygge i, sagde træneren, der reelt kun havde Arnar Birkir Halfdansson og Kasper Olsen til rådighed som bagspillere, da Alexander Hansen blev på bænken hele kampen.

HÅNDBOLD: Med en redningsprocent på 40, kampens afgørende scoring og dernæst kampens sidste redning ville det være helt på sin plads at lade SønderjyskE-målmand Kristian Pedersen fortælle om sin oplevelse af sejren på 29-28 over TTH Holstebro, der holder SønderjyskE i live i slutspillet lidt endnu - om ikke andet.

Brug for to sejre mere

Det virker stadig utopisk, at sønderjyderne vinder i Aalborg og Skjern og indløser billet til DM-semifinalerne, men med endnu en sejr over TTH Holstebro fik holdet vist sin berettigelse. Vestjyderne har udspillet sin rolle med mindre både de og SønderjyskE vinder sine sidste kampe.

- Der er to svære udekampe tilbage, så det skal stadig stå snorlige for os, men så længe, vi lever, spiller vi for det, og hvis vi på et tidspunkt ikke lever, gør vi det så godt, som vi kan. Spillerne viste sig godt frem, og jeg synes, at vi med stolthed kan sige, at vi var berettiget i slutspillet. Jeg synes, vi har leveret rigtig flot, og i dag var prikken over i'et, hvis man kan sige det med to runder igen, sagde træneren, der særligt var imponeret over, at den nye konstellation kunne holde fejlmargin nede.

- Kasper (Olsen, red.) spiller en flot kamp, og jeg synes også Addi (Arnar Birkir Halfdansson, red.) leverer en kamp, som er helt vild. Han leverer nogle mål ude fra bredden med det lidt uforudsigelige, som han kan. Og så spiller Mikkel Møller med en flot struktur og lykkes også nogle gange med de stående skud, selv om det er lidt med lodder og trisser. Vi ramte den præstation, der var så tæt på optimal som muligt, vurderede Kasper Christensen, som ved, at det også skal til i kampene mod Aalborg og Skjern.

- Hvis det her var vores sidste hjemmekamp, var det fedt at give dem sådan én at gå hjem på.