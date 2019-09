SønderjyskE møder fredag aften Nordsjælland Håndbold. Kasper Christensen håber, at hans hold kan fortsætte takterne fra sidste uges sejr over Kolding IF.Arkivfoto: Timo Battefeld

SønderjyskE skal fredag aften forsøge at ride videre på storsejren over Kolding IF, når holdet skal et smut til Nordsjælland. Cheftræneren mener, at defensiven bliver nøglen til en ny sejr.

SønderjyskE: De fleste mennesker forbinder Nordsjælland med overskud, velstand og succes. De fordomme har Nordsjælland Håndbold dog haft mere end svært ved at leve op til i de første kampe af den nye håndboldsæson. Holdet har tabt de tre første kampe og frister en tilværelse som nummer 11 i den bedste håndboldrække. Fredag aften tager det imod SønderjyskE, der kommer til Nordsjælland med stor selvtillid i bagagen efter en 13-måls sejr over lokalrivalerne fra KIF. - Der er ingen tvivl om, at vi tror på egne evner, og den tro er ikke blevet mindre efter sejren over Kolding. Vi har set, hvad der virker for os og fået nogle gode oplevelser med os, og det skal gerne være basis for en god indsats mod Nordsjælland, siger han. SønderjyskE's cheftræner har overordnet set været tilfreds med sit mandskabs start på sæsonen, der har kastet to sejre og et enkelt nederlag af sig. - Vi kan være tilfredse med vores sæsonstart. Det har været et udfordrende program indtil videre, men der er fortsat en lang sæson foran os, så vi skal absolut ikke læne os tilbage. Vi er i gang med sæsonen og på vej, men så heller ikke mere end det, siger han.

Optakt Håndbold, herreligaenFredag klokken 18: Nordsjælland - SønderjyskE



SønderjyskE: Frederik Ladefoged er skadet. Kasper Olsen er tvivlsom



JV tipper: 21-27

Afslutninger bliver nøglen Selvom SønderjyskE kommer med selvtillid i bagagen, så har Kasper Christensen stadig respekt for Nordsjælland Håndbold. - Nordsjælland har tabt nogle tætte kampe. Særligt på hjemmebane har de været lige ved at få en sejr. Samtidig skal vi arbejde med stabiliteten på vores hold. Vi er mange nye og har et ungt hold. Derfor kan vi svinge en del, siger han. Hvis SønderjyskE skal trække sig sejrrigt ud af kampen, mener cheftræneren, at det gælder om at komme hurtigt på plads efter hvert eneste angreb. - Vi skal sørge for at få afsluttet vores angreb, så vi kan komme hjem på plads i vores forsvar, så vi ikke får så mange kontramål imod os. Det var vi gode til mod Kolding og Skjern, men dårlige til mod Bjerringbro-Silkeborg. Derfor tror jeg, at det bliver en nøgle til at vinde kampen, siger han.