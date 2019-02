SønderjyskE inde revanche opgør: Det skulle gerne give blod på tanden

Steffen Frank håber, at holdet kan ramme samme niveau, som da de onsdag slog Aalborg Pirates på udebane 1-4, når de søndag skal have revanche mod Frederikshavn White Hawks. Foto: CLAUS FISKER/Scanpix

Der er mulighed for at lægge ekstra afstand i tabellen til Frederikshavn White Hawks, men det vigtigste for spillerne er nok at få revanche efter Final 4.

Metalligaen: Der er dømt revancheopgør, når SønderjyskE søndag tager imod Frederikshavn White Hawks på hjemmebanen i Vojens. Sidst de to hold mødtes var i pokalsemifinalen til Final 4 i Aalborg. På trods af mange store chancer måtte SønderjyskE efter en tæt kamp se sig slået af nordjyderne med slutresultatet 1-2. Derfor er der noget ekstra på spil til søndagens kamp. - Det er en svær opgave vi står overfor, og vi har en stor revanche til gode fra sidste weekend. Vi kommer forhåbentlig med samme indsats som sidst vi mødtes, og så skal vi bare scorer på chancerne den her gang, siger SønderjyskE's forward Steffen Frank, der forudser en meget lige kamp. Tæt er det også i ligaen, hvor de to hold ligger på henholdsvis anden og tredjepladsen med otte point imellem sig til SønderjyskE's favør. - Vi føler selv, at vi havde gode muligheder i kampen i Aalborg. Det skulle gerne give blod på tanden til i morgen (søndag, red.) at få revanche og til at få lagt lidt afstand til dem i tabellen, siger Steffen Frank.

Optakt Ishockey, MetalligaenSøndag klokken 15.00, SønderjyskE - Frederikshavn White Hawks



Spilles i: Frøs Arena



JV tipper: 3-1

To sejre i bagagen Det er tredje kamp på fem dage for de lyseblå trøjer. Senest på udebane mod Odense Bulldogs der efter to målfrie perioder endte med en sejr til Sønderjyske efter forlænget spilletid og straffeskud. - Det var en svær kamp. Odense spillede rigtig godt, og vi var ikke der, hvor vi gerne ville have været og var i tirsdag mod Aalborg. Heldigvis fik vi to point med hjem, det er det positive, siger Steffen Frank. Inden for kort tid i første periode fik holdet tre udvisninger, hvilket prægede spillet. - Vi startede godt ud, men så fik vi et par udvisninger, og de fik overtallet. Derefter kom vi aldrig rigtig ind i den arbejdsindsats, som vi ved det kræver for at slå Odense, der arbejder rigtig hårdt i hver eneste kamp, siger han. Det var altså hverken den mest prægende kamp at overvære, men det håber Steffen Frank bliver anderledes mod Frederikshavn. - Vi er to hold, der står godt til hinanden, det er tit god ishockey, så vi skal være der fra start og forhåbentlig trække os sejrrigt ud til sidst, siger Steffen Frank.