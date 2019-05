SønderjyskE henter ny andenmålmand i Esbjerg Energy

SønderjyskE: Målmandsduoen til næste sæson er på plads i SønderjyskE Ishockey.

Førstemålmanden er stadig Patrick Galbraith, men andenmålmanden skiftes ud. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

SønderjyskE henter 23-årige Nicolaj Henriksen fra Esbjerg Energy til klubben.

- Nicolaj Henriksen er en ung og sulten spiller, der gerne vil fremad, og jeg er glad for, at han kan se sig selv i vores setup. Det er ingen hemmelighed, at Galbraith vil være vores førstemålmand, og det er Nicolaj også klar over, men der er naturligvis konkurrence om pladserne - også på målmandspositionen - og han skal nok få sine kampe i løbet af sæsonen. Vi tror, at han vil udvikle sig godt i vores miljø, siger sportschef Kim Lykkeskov.

I den netop overståede sæson var 20-årige Kasper Krog andenmålmand, men han har selv meddelt, at han ønsker nye udfordringer.

Udover Patrick Galbraith og Nicolaj Henriksen har SønderjyskE også Daniel Galbraith og Daniel Kønig Hansen på kontrakt for næste sæson. Derudover er Anders Biel, Mathias Borring Hansen og Andreas Holzmann tilknyttet på talentkontrakter.