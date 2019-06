SønderjyskE: 20-årige Oliver Gatz Nielsen tager til SønderjyskE Ishockey for at kickstarte karrieren.

Som 17-årig debuterede han for Aalborg Pirates i Metal Ligaen og siden skiftede han til Herning Blue Fox. Men skader satte ham tilbage, og nu går den tidligere ungdomslandsholdsspiller efter en ny begyndelse i SønderjyskE.

- Han skal have bygget formen 100 procent op, så han er klar til en ny sæson, hvor han kan vise sit potentiale. Han skal være helt fit for fight, for at han kan få en god sæson, og det er der, vi begynder med ham. Det er en spiller, der har et stort udviklingspotentiale, og vi håber, at han her hos os kan komme ind i et godt forløb, så han kan bidrage med stabilitet til vores defensiv, siger sportschef Kim Lykkeskov.

Oliver Gatz Nielsen var ikke i aktion for Herning i 2017/2018-sæsonen på grund af skader, men han fik 41 kampe for Aalborg Pirates i 2018/2019-sæsonen. Han står noteret for 48 ungdomslandskampe.