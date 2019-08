SønderjyskE hentede overtidssejr i det nordjyske

SØNDERJYSKE: Aalborg og SønderjyskE gav hinanden en rigtig god kamp, da holdene mødtes i den første test i den nye sæson.

Hjemmeholdet var foran 1-0, men i tredje periode lykkedes det for SønderjyskE at få tippet kampen til egen fordel, da Christian Silvfer fik udlignet til 1-1, mens rutinerede Steffen Frank senere fik sendt sit hold på sejrskurs med scoringen til 2-1.

Den tidligere SønderjyskE-spiller Thomas Spelling, der i mange sæsoner var publikumsyndling i Vojens, fik dog bragt balance i tingene - og så måtte de to hold på overarbejde.

Og her var SønderjyskE bedst, da det lykkedes for canadiske Josh MacDonald, der er ny mand i den lyseblå trøje i denne sæson, at få sat den afgørende puck i netmaskerne.

Næste træningskamp for cheftræner Mario Simioni & Co., der fik sølv i sidste sæson, er på fredag, hvor turen går til Rødovre.