Skader har ramt SønderjyskE i en sådan grad, at venstrefløj Mikkel Møller skal genopfindes som playmaker. Cheftræner Kasper Christensen erkender, at det er på grænsen til urealistisk, at hans hold vinder slutspillets sidste tre kampe.

SønderjyskE: Selvfølgelig får vi ikke SønderjyskE-træner Kasper Christensen til at lukke sæsonen med tre kampe tilbage af slutspillet.

Men.

Det er godt nok tæt på.

Christensen ville også fremstå som komiske Ali foran et Bagdad i ruiner, hvis han hævdede, at klubben stadig tror på tre sejre over TTH Holstebro, Aalborg og Skjern og et avancement til DM-semifinalerne. Uden skadede Oliver Eggert, Aaron Mensing og Chris Jørgensen er trænerens udvalg af bagspillere så lille, at han må stille et alternativt hold.

- Det er med Mikkel Møller som playmaker, og så har vi Rasmus Bertelsen, som vi også kan hive op i bagkæden, siger Kasper Christensen med henvisning til venstrefløjen og forsvarsgeneralens nye roller.

Mikkel Møller spillede playmaker i sin ungdomstid i GOG og var også til tider spilfordeler i tiden i Lemvig. Hos SønderjyskE er han klart førstevalg på venstre fløj, hvor han har gjort det godt. Rasmus Bertelsen skal kigge nogen sæsoner tilbage for at mindes en fast plads som bagspiller i angrebsspillet.

Derfor stiller SønderjyskE tirsdag aften i en så forandret opstilling i Skansen, at det trods udesejren i Holstebro er meget vanskeligt at forestille sig holdet stille noget op mod TTH og dermed stadig have noget at spille for i slutspillet.

- Det er svært at være uenig i. Vi kæmper det bedste, vi har lært, og vi kommer til at gå efter sejren og give den et skud. Men det er på grænsen til det urealistiske, at vi skal kunne gå ud og vinde tre kampe i træk. Selv med fuldt mandskab ville det være svært, og med de profiler, vi mangler nu, hvor vi er udfordret på hele vores struktur og skal lave mange ting om, der ser det umuligt ud, medgiver træneren.