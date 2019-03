SønderjyskE godtede sig: Nu er presset tilbage på Ribe-Esbjerg

Kristian Dahl Pedersen hev kampafgørende redninger ud af ærmet i fredagens drama ude mod Mors-Thy. Keeperen glæder sig over, at SønderjyskE nu igen viser glæde og spiller med stor gejst og aggressivitet.

HÅNDBOLD - SØNDERJYSKE: Presset er tilbage på Ribe-Esbjerg HH, som igen er stødt væk fra den meget eftertragtede ottendeplads i ligaen, der lige akkurat giver en plads i slutspillet.

- Jeg vil sige, at de nu er pisket til at vinde i Ringsted på mandag. Det tror jeg nu også, at de gør, men vi skal udelukkende kigge på os selv. Og jeg er sgu stolt af vores attitude lige nu, sagde målmand Kristian Dahl efter den benhårde fight og den nærmest livsvigtige sejr på 25-23.

- Glæden er tilbage, og alle mand går bare ind og fighter en vis legemsdel ud af bukserne, og så er det bare en fornøjelse at stå inde bagved. Og Thorsten (Fries, red.) og jeg byder heldigvis også ind med redninger.

Og det må man da give SønderjykE-keeperen fuldstændig ret i. Kristian Dahl Pedersen kom ind i anden halvleg. Han startede lige med at nappe de seks første afslutninger fra Mors-Thy, og også da kampen skulle afgøres, var han fænomenal.

Samlet redningsprocent på 62 - og så vinder ens hold altså håndboldkampe.

Frederik Ladefoged, der i slutfasen var i klammeri med Mors-Thys Asbjørn Madsen, var super glad for sejren.

- Vi vidste, at vi skulle vinde. Det gjorde vi, og jeg synes, at alle mand går ind og virkelig fighter helhjertet. Det var en fornøjelse, og vi har da givet Ribe-Esbjerg noget at tænke over med sejre i de to sidste kampe.