SønderjyskE-forsvarer efter målfest: - Lige nu føles det som et 0-3-nederlag

Gartenmann peger på, at det ikke kun var i forsvarskæden, men også længere fremme på banen at SønderjyskE lavede fejl.

Vi kan takke os selv

SønderjyskE-cheftræner Glen Riddersholm hæftede sig ved, at hans hold var i kontrol i store dele af kampen.

- Når bolden er i åbent spil, har vi god kontrol, og vi har mange afleveringer. Vi rammer hinanden præcist, vi kreerer chancer, scorer mål og slår tilbage to gange, sagde han.

På dødboldene er der til gengæld plads til forbedring, mente han.

- Vi må også erkende, at vores defensiv på dødbolde bliver udslagsgivende.

Cheftræneren var utilfreds med, hvordan SønderjyskE spillede, da holdet var foran 3-2.

- Vi viser stor moral og udnytter det moment, vi har, til at komme foran. Derfra spiller vi for meget på at få klokken op på 93 frem for at fastholde momentet, sagde han.

- Uden at have set kampen igennem igen er det min følelse, at det er vores spil med bolden, der går galt. Vi får ikke udnyttet at Silkeborg er slidte og trætte. Det giver nogle lette boldtab, og så har de en knivskarp angriber, som lige mod os fik hul på bylden.

- Resultatet ærgrer jeg mig over, fordi vi kun kan takke os selv for, at vi ikke fik de tre point.