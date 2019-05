SønderjyskE forlænger med islænding: Jonsson tackler videre i lyseblåt

SønderjyskE: 30-årige Eggert Jonsson har forlænget sin kontrakt i SønderjyskE Fodbold med et år. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Der er option på yderligere et år i kontrakten.

Sportschef Hans Jørgen Haysen glæder sig over at holde på Jonsson, som har spillet ni superligakampe i foråret efter at have siddet på bænken i de første tre.

- Eggert Jonsson er først og fremmest en rigtig SønderjyskE-mand, der står for nogle af de dyder, som vi skal fastholde i klubben og aldrig glemme at dyrke. Han er en jernmand, der kan æde sig selv udover det normale til træning og i kampene, men han har også vist, at han er meget mere end bare en fighter.

- Der er meget af vores opspil, hvor han har en betydelig rolle, og derudover har han ofte en fod med i vores mål og store chancer. Han tager mange gode dybdeløb, og han sætter meget i gang i vores presspil. Han bliver ofte fremhævet - helt berettiget - for sit utrættelige arbejde, men han er også en vigtig spiller i mange facetter af vores spil og udtryk generelt, siger Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.