SønderjyskE forlænger med forward

SønderjyskE: Daniel Madsen tager endnu en sæson i den lyseblå trøje. Det skriver SønderjyskE i en pressemeddelelse.

Den 26-årige Vojens-knægt vendte sidste sæson endnu engang tilbage til SønderjyskE efter et år i Hvidovre. Og nu har han altså lavet en ny etårig aftale med klubben.

- Han kom tilbage i sidste sæson og fik en fin rolle på holdet. Han var for det meste i fjerdekæden, men i slutspillet fik han også stor tillid fra træneren og blev sat ind i powerplay, og det ansvar tog han på sig, og det skal han tage med sig videre til næste sæson, siger Kim Lykkeskov, SønderjyskE's sportschef, i pressemeddelelsen.

I den sidste sæson har Daniel Madsen spillet 34 kampe og scoret et enkelt mål.

- Nu handler det om, at han skal blive mere stabil i sit spil over en hel sæson, for han har vist, at han både er en klog og dygtig spiller, og han kan blive endnu vigtigere for os, hvis han kan højne stabiliteten i sit spil, og det tror vi, at han kan, siger Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen.

Udover SønderjyskE og Hvidovre har den 26-årige spiller også været forbi Odense i karrieren.