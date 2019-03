SønderjyskE fik en huskekage og en stor bøde: Nu jagter holdet fjerde sejr i træk

SønderjyskE er kun én sejr fra at stå i semifinalen med to kampe tilbage af slutspillet. Det er situationen efter sejren i Vojens. Men derudover fik holdet også en bøde på 10.000 kroner med fra kamp fem.

- Vi skal komme med en højere arbejdsindsats end dem, og så skal vi spille det ishockey, vi er gode til og holde os til strukturen. Derudover skal vi prøve at se, om vi kan blive ude af udvisningsboksen, så vil vi have mere energi i og måske få lidt mere zonetid i deres ende.

- Det er helt klart det, vi går efter. Det bliver ikke nogen nem kamp i morgen (tirsdag, red.), det er helt sikkert. Rødovre kommer til at være desperat og vil gøre alt for at få den sejr, men det vil vi også, siger han og fortsætter:

SønderjyskE: Først tabte de to i streg, og nu har de vundet de seneste tre. Meget har ændret sig for SønderjyskE på kun en uge. I den sjette kvartfinalekamp mod Rødovre tirsdag har holdet muligheden for at få fire på stribe, og endnu vigtigere spille sig videre til semifinalen.

Bøde på 10.000 kroner

Det var med hjemmesejren på hele 6-2 søndag aften, at holdet bragte sig i den favorable position, at den samlede stilling nu hedder 3-2. For en uge siden var det som sagt 2-0 til Rødovre.

- Primært så scorede vi på de chancer, vi fik, og så fik vi prikket lidt hul på powerplayet. Det var nok det, som var udslagsgørende i sidste ende, siger Martin Eskildsen, der var dobbeltmålscorer.

Det lignede hurtigt et overmatchet Rødovre, der var bagud med tre efter første periode. Men herefter hentede gæsterne faktisk to mål.

- Vi kommer ikke rigtig ud af starthullerne i anden periode, men finder lige så hurtigt rytmen igen og får scoret et par mål midtvejs, men det er sådan noget, der helst ikke skal ske i slutspillet, at vi får sådan et udfald, for det kan hurtigt blive dyrt, siger han.

Dyrt blev det ikke i forhold til resultatet, til gengæld fik SønderjyskE efter kampen en bøde på 10.000 kroner for dårlig opførsel.

Den var hæftet på træneren Mario Simioni, der fik bøden for en række udtalelser til tv mellem første og anden periode.

Her var han tydelig i sin kritik over for dommerne, da han blandt andet brugte ordene 'uprofessionelle' og 'uacceptabelt'.

SønderjyskE har ifølge ligaen beklaget episoden og accepteret sanktionen.