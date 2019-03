SønderjyskE er under pres: Skal have pucken til at hoppe den rigtige vej

Målvogter Patrick Galbraith mener, at indstillingen var i orden, da SønderjyskE tabte anden kvartfinale i Rødovre. Tirsdag aften er sønderjyderne under gevaldigt pres hjemme i Vojens.

Fra sit bur kunne han se sit hold komme foran efter blot et par minutter, men det forblev den eneste scoring af sønderjyderne og dermed også den eneste, holdet har scoret mod Rødovre i de to første opgør.

Efter to Rødovre-sejre er SønderjyskE under gevaldigt pres, hvis ikke kvartfinalerne skal blive endestation for denne sæson.

Fortryder ikke Rødovre-valg

Trods en godkendt indstilling gik tingene alligevel ikke sønderjydernes vej, og Galbraith har ikke en præcis forklaring på, hvad hans hold mangler.

- Jeg kan ikke lige præcis sætte en finger på, hvad det er. Sådan er det bare nogle gange i ishockey og al sport på øverste niveau. Det er de små ting. Pucken skal lige hoppe den rigtige vej nogle gange for, at man får det held, der skal til. I de første to kampe har Rødovre haft det med sig. Vi arbejder videre og håber på, at vi får det i kamp tre, siger han.

På denne tid af sæsonen går det meste af tiden med at spille kampe og sidde i en bus. Taktisk træning mellem kampene er der ikke meget tid til.

- Ishockey er ikke altid så taktisk et spil. Nogle gange er det bare, at man bider sammen og gør lidt ekstra. Nogle gange er det dem, der gør lidt ekstra, der får pucken, når den hopper lidt skævt. Jeg siger ikke, at vi skal håbe på heldet, for vi har holdet, og vi har evner til ikke bare at komme videre, men også komme langt. Det er bare det, vi skal finde frem, og det ved vi ikke før tirsdag, om vi får fundet frem, siger Galbraith.

Med en ny udesejr i Vojens kan Rødovre bringe sig foran 3-0 og kun være en enkelt sejr fra semifinalerne. Galbraith mener dog ikke, SønderjyskE har valgt den forkerte modstander i kvartfinalen.

- Jeg synes, det er noget gøgl, at man skal lave det vælge-halløjsa. Jeg synes, det var vores naturlige modstander, hvis man bare kigger på tabellen. Så på den måde synes jeg ikke, at det hverken lægger noget pres på os eller giver en fordel til Rødovre. Det var vores naturlige modstander i tabellen, så der er ikke så meget at sige til det, mener han.