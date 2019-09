SønderjyskE er ovre pokalfiaskoen: Nu kommer Skjern

SønderjyskE: Sådan havde de hverken håbet eller forventet at komme i gang.

Med et nederlag til TMS Ringsted i pokalturneringen.

Selvtilliden og optimismen, der blev bygget op i opstarten, blev sat på prøve.

Men ifølge SønderjyskE-træner Kasper Christensen har pokalfiaskoen ikke haft indflydelse på truppens tro på sig selv.

- Det har ikke betydet noget. Vi var dybt skuffede, efter at vi tabte Ringsted-kampen, men vi er bevidste om, at vi er et nyt hold med nye spillere på nye positioner. Det er et svinearbejde at få sat tingene sammen og præstere kontinuerligt. Min analyse var, at vi tabte til en dygtig modstander. Vi skabte egentlig mere, end man kan forvente, men vi omsatte for dårligt. Vi har en spændende trup, men der er mange nye, så det kan svinge, fortæller træneren.

I hvert fald fejler spilleglæden intet ifølge ham.

- Vi kan håbe, at nederlaget kan være med til at smide endnu mere kul på bålet i form af aggressivitet og glæde, selvom jeg ikke er sikker på, at der er mere at hente. Vi har en trup, der glæder sig sindssygt meget til at spille på hjemmebane.