Ishockey: SønderjyskE åbnede sin ishockeysæson med et hjemmebanenederlag i de allersidste sekunder til Herning Blue Fox. Tirsdag aften skal holdet forsøge at rejse sig fra sæsonåbningen, når klubben skal en tur til Fyn for at spille mod Odense Bulldogs.

- Jeg synes, at vi spillede en rigtig god ishockeykamp imod Herning. Det er selvfølgelig ekstremt bittert, at de scorer 6 sekunder før tid, men der var mange gode momenter, som vi gerne vil tage med til Odense, siger Kim Lykkeskov, der er klubbens sportschef.

SønderjyskE's sportschef lægger ikke skjul på klubbens ambitioner for sæsonen, og derfor er det vigtigt at komme fra Fyn med en sejr.

- Vi vil gerne med i Final Four, og derfor skal vi ikke tabe mange flere kampe her i starten, hvis det skal lade sig gøre. Derfor skal vi meget gerne have tre point i Odense, siger han.