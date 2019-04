SønderjyskE efter to nederlag: Skal ryste finalenerverne af sig

SønderjyskE: Først skulle SønderjyskE finde formen i kvartfinalen mod Rødovre, så fræsede de nærmest over Aalborg og semifinalen, men nu ser det ud til, at der igen er lidt grus i maskineriet. For efter de første to kampe i finaleserien er SønderjyskE bagud med to til Rungsted.

- Selvfølgelig møder vi en god modstander, det har vi vidst fra start af, men vi har heller ikke ramt det niveau, vi har gjort i slutspillet op til finaleserien. Det er som om, vi har været for nervøse for, at vi var i en finale og været bange og tænkt for meget over det, siger SønderjyskE-forward Steffen Frank om de to første nederlag.

Hvordan kommer man ud af denne her nervøsitet?

- Nu har vi trænet og set lidt video fra kampen og snakket igennem, hvor vi laver fejl, og de laver mål. Så tager vi derover i morgen (tirsdag, red.), og spiller den kamp som en ny kamp. Det er stadig en lang serie, selvom det står 2-0. Vi prøvede det mod Rødovre. Det, der skal ændres, er de små fejl, vi selv laver, og så skal vi til at være bedre foran deres mål. Det er ikke nok, vi kun har en 15-20 skud på en hel kamp, det vinder man ikke hockeykampe på, siger han.