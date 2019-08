SønderjyskE-cheftræner: Vi skal ikke have skyld for at spille en god kamp

- Det var urytmisk, og der manglede timing. I det hele taget kom vi slet ikke med det udtryk, vi gerne vil være kendt for.

Nej, SønderjyskE-cheftræner Kasper Christensen var på ingen måde tilfreds med sit holds præstation i torsdagens træningskamp hjemme i Skansen mod 1. divisionsholdet Høj, der i sidste sæson blev placeret midt i den næstbedste række.

- Man kan sige meget, men vi skal i hvert fald ikke have skyld for at spille en god kamp. Vi var slet ikke på vanligt niveau, og det er selvfølgelig skuffende, selvom vi sparede noget på ressourcerne.

Målmand Kristian Pedersen og stregspiller Frederik Børm fik en tiltrængt fridag, mens der var meget begrænset spilletid til både nyerhvervelsen Jon Andersen og Mikkel Møller.

- På et tidspunkt spillede vi med tre nye bagspillere og en ny stregspiller, så det er da en del af forklaringen, men vi kan på ingen komme udenom, at det simpelt hen bare ikke var godt nok, hvad der blev leveret.

SønderjyskE's næste træningskamp er lørdag kl. 12.15 i Skansen mod svenske Ystad.