SønderjyskE-chef: Solen skinner ekstra på top-6-klubber

Superligaens mesterskabsspil giver økonomisk og sportslig fordel, men bevirker også, at man undgår nedrykning.

Danske storklubber som Brøndby, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København - på trods af en skuffende sæson - synes sikre på at komme i mesterskabsspillet år efter år.

Men for de mindre danske klubber, hvor top-6 ikke er forventet, er det en stor bonus at komme med i det fine selskab.

Det mener Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen, der oplevede fordelene i sidste sæson, da holdet var med i top-6.

- Når man er med deroppe, skinner solen bare lidt mere, og i de klubber, hvor solen skinner ekstra meget, er det nemmere at få trukket nogle penge ud af sponsorer og ikke mindst at tiltrække bedre spillere, siger Hans Jørgen Haysen.

Det giver også flere tv-penge, men ud over de økonomiske og sportslige aspekter kan man også begynde at se frem mod næste sæson.

- Når man kommer med deroppe, så ved du allerede i marts, at du ikke skal have to planer i skuffen.

- Fordi hvis du ryger med i det nederste, skal man også have en plan for, hvis man rykker ned, siger Hans Jørgen Haysen.

Sidste sæson ændrede Superligaen struktur, hvor de seks øverste hold skal spille om medaljer.

Der er dog 12 point fra tredje- til fjerdepladsen, så for de sidste hold i top-6 betyder det ikke så meget en kamp om medaljer, men i højere grad fordelen ved at slippe for en opslidende kamp om nedrykning.

Det mener både oprykkerne fra Hobro, der ligger på fjerdepladsen, og AC Horsens på femtepladsen.

- Inden sæsonen var vores målsætning at få endnu en sæson i Superligaen, og det har ikke ændret sig.

- Men hvis vi kan komme i top-6, er den målsætning jo nået, lang tid før vi havde forventet, siger Jens Hammer, sportschef i Hobro.

Visheden om, at man kan udelukke nedrykning, ser Horsens-træner Bo Henriksen også som det vigtigste ved at komme med i medaljeslutspillet.

- Jo hurtigere vi kan finde ud af, at vi bliver i rækken, desto hurtigere kan vi bygge på og begynde at planlægge til næste sæson, så det betyder selvfølgelig enormt meget, siger han.

Udsigten til at komme i mesterskabsspillet gør også, at januars transfervindue var mere aktivt end normalt, mener Jens Hammer.

- Det har man kunnet se, når OB og FC København går ud og forstærker sig. Samtidig har Horsens købt godt ind, og AaB har købt Kasper Kusk tilbage, som jeg ser som det største køb i januars transfervindue, siger Jens Hammer.

Hvem der kommer med i det fineste selskab, og hvem der skal spille om at undgå nedrykning, står klart senest 18. marts, hvor sidste runde af Superligaens grundspil spilles.