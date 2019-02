SønderjyskE-bomber efter sejr over GOG: Vi viste, at vi ville det

Lige så forrygende, 11-målsskytten Aaron Mensing var i sejren over GOG, lige så beskeden var han efter kampen.

- Jeg kunne godt huske, hvordan det var, men det er trods alt et stykke tid siden, det har været sådan, smilede han.

- Det var bare fedt at spille her i Skansen, når der er så meget smæk på og så god stemning, fortsatte han.

- Der er mange ting, der lykkes i dag. Vi har en rigtig godt udstråling, og vi fighter røven ud af bukserne. Vi viste tilskuerne, at vi vil det, og så fik vi også dem med. Det er en blanding af, at vi tror på vores egne evner og så deres opbakning, mente venstrebacken, der ganske enkelt spillede forrygende og blev topscorer med 11 rene mål.

SØNDERJYSKE: Spillerne fra SønderjyskE og GOG tog del i en usædvanlig form for massemassage efter ligakampen i Skansen, som hjemmeholdet højst overraskende vandt med 33-30.

Mors-Thy er nøglekamp

Kasper Olsen og Chris Jørgensen er ude med skader, så der trækkes store veksler på Aaron Mensing i både forsvar og angreb. Efter seks scoringer på 20 minutter holdt GOG ham i skak til pausen, men herefter buldrede han atter derudaf.

- Jeg var da også lidt træt, men når vi ikke har Chris til rådighed, har vi lært, hvornår Oliver (Eggert, red.) og jeg skal have pauser i forsvaret. Selvfølgelig var jeg træt i løbet af kampen, men det er klart, når man spiller næsten 60 minutter i forsvar og angreb, og jeg synes, jeg havde okay energi og luft i næsten hele kampen, sagde dagens mand i sønderjysk sovs.

Med sejren er SønderjyskE tilbage på den ottendeplads, der giver slutspil, mens nummer ni og ti, Ribe-Esbjerg og Nordsjælland, mødes på mandag.

- Nu har vi tre kampe tilbage, og hvor mange point, vi skal have, ved jeg ikke, men vi har det lidt mere i vores egen hånd, og vi har en udekamp i Mors-Thy, der måske kan blive rigtig vigtig for den her sæson. Men det giver bare lidt luft. Og tro selvfølgelig, sagde Mensing.