SØNDERJYSKE: Tiltrængt arbejdskraft kan være på vej til håndboldherrerne fra SønderjyskE.

Venstrebacken Kasper Olsen har trænet med et kvarter hér og et kvarter dér i ugens løb, og han håber, at han kan bidrage, når SønderjyskE fredag aften er pisket til sejr i udekampen mod Mors-Thy.

- Jeg satser på, at jeg kan være med fredag, hvis tingene går, som de skal, siger Kasper Olsen.

Han var klar til et comeback mod Nordsjælland for et par uger siden, inden han påny blev skadet.

- Alt gik fint, til vi trænede søndag inden kampen ude mod Nordsjælland om mandagen. Der fik jeg så en fibersprængning i den anden læg. Jeg prøvede at varme op i Nordsjælland, men jeg kunne slet ikke bevæge mig. Jeg blev skannet om onsdagen, og det viste sig, at jeg havde en fiber, siger han.

I det lys er det overraskende, at han allerede er tilbage på banen.

- Det har ikke været så kraftig en fiber. De gav mig fire til seks ugers pause, men det plejer at gå okay for mig med at hele min krop, så det har taget tre uger.