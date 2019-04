En slukøret Marc Pedersen var efter nederlaget til Vejle overrasket over, at han og holdet kunne præstere så dårligt.

SønderjyskE: Da der stod 3-0 til Vejle på måltavlen, samlede Marc Pedersen straks holdet midt på SønderjyskE's banehalvdel. Der var kun spillet 31 minutter, og det var på sin plads med skældud.

- Det var mest bare en opsang. Og nogle få taktiske ting, fortalte Marc Pedersen efter kampen.

Han var overrasket over, at holdet præsterede så dårligt og lagde ikke skjul på, at SønderjyskE ikke kunne være præstationen bekendt.

- Det var forfærdeligt. Forfærdeligt ringe. Der er intet positivt at tage med. Den her kamp giver os intet. Den skal bare pakkes væk.

Hvordan kunne I levere sådan en præstation i så vigtig en kamp?

- Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg føler, at vi var godt forberedt. Vi havde gameplanen klar.