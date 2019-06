Sønderjysk stortalent tager tre år i TTH

Pokalhylden på kontoret i Gråkjær Arena, der kan ses i baggrunden, er en af grundende til at Aaron Mensing skifter Sønderjyske ud med TTH Holstebro fra sommeren 2020. Han tror nemlig på, at han kommer til en klub der skal spille med om pokaler og guldmedaljer. Foto: Morten Strægaard

21-årige Aaron Mensing har underskrevet en tre-årig kontrakt med TTH Holstebro fra sommeren 2020. Et skifte, der giver ro i maven for det ombejlede stortalent.

Holstebro: Efter måneders flirt mellem TTH Holstebro og Sønderjyskes talentfulde venstreback Aaron Mensing har parterne nu sagt ja til hinanden og bekræftet kærligheden med to underskrifter, der binder dem til hinanden fra sommeren 2020 og tre år frem. Sæsonens altoverskyggende profil i grænselandet har brugt den første del af sommerferien på at få detaljerne på plads og bestå et lægetjek i Holstebro, således at der nu er styr på fremtiden. Dermed kan den 21-årige sønderjyde gå ind til den nye sæson med ro i maven. - Det giver noget tryghed at have fremtiden på plads allerede nu, og ikke skulle løbe og tænke på det, når først sæsonen er i gang. Jeg tror, det gør, at jeg kan spille lidt mere frit, nu hvor jeg ikke skal tænke over min fremtid, siger Aaron Mensing.

Perfekt match De seneste år har TTH Holstebro ændret på klubbens transferstrategi, så der i dag tænkes mere langsigtet. Både i form af længerevarende kontrakter, men også i form af at man i god tid er ude og skrive kontrakter med de spillere, der fremover skal tegne holdet. En strategi, der indtil videre har udmøntet sig i aftaler med rutinerede profiler som Allan Damgaard og Christoffer Cichosz, samt nogle af dansk håndbolds mest spændende unge navne i form af Johan Meklenborg, Nikolaj Enderleit og nu altså Aaron Mensing. - Netop fordi Holstebro skriver lange kontrakter, så ved man hvem man kommer til at skulle spille med flere sæsoner frem, og det giver bare noget tryghed. Og fordi jeg ved, hvem jeg skal spille sammen med, kan jeg også se at det bliver et utroligt spændende hold, som jeg gerne vil være en del af, forklarer Aaron Mensing, der fra ungdomslandsholdet kender Nikolaj Enderleit og Simon Gade. Aaron Mensing har en drøm om at komme til udlandet, nærmere bestemt Tyskland, og havde også andre muligheder på hånden. Alligevel valgte han Holstebro, da han tror at skiftet til TTH Holstebro er det helt rigtige karriereskridt. - Jeg synes at TTH, Holstebro og jeg er et perfekt match. Jeg tror, jeg kan være med til at føre TTH frem til de medaljer, klubben så gerne vil spille om, samtidigt med at Holstebro kan være med til at løfte og udvikle mig som håndboldspiller. Holstebro er et skridt op i forhold til Sønderjyske, og stedet jeg tror kan føre mig endnu videre i min karriere, siger Aaron Mensing.

Den tyske skole At der er en drøm om, at den unge bagspiller kan bruge TTH Holstebro som et springbræt til den tyske Bundesliga er ikke så underligt. Navnet gør ikke meget for at skjule sønderjydens tyske rødder. Aaron Mensing er vokset op i Rinkenæs nær Gråsten som det yngste barn af to tyske forældre. Han er statsborger i både Danmark og Tyskland og taler begge sprog flydende, ligesom han har gået på en tysk skole i Gråsten. Efterfølgende gik turen til Sine Efterskole i Løgumkloster og videre til Alssundgymnasiet i Sønderborg, som han blev student fra i sommeren 2018. - Lige nu læser jeg ikke noget. Jeg har været lidt lærervikar ved siden af, men ellers er det fuldt fokus på håndbolden, fortæller Aaron Mensing. Og når han siger fuldt fokus, så mener han det. I løbet af tre år på gymnasiet var han efter eget udsagn kun med til to fester. Håndbolden er førsteprioriteten og så må alt andet komme i anden række.

To-vejs-spiller Kigger man i statistikkerne fra den netop afsluttede sæson, er der ingen tvivl om at TTH har fået papir på en af de mest spændende unge spillere i ligaen. Med en femteplads på topscorerlisten og en niendeplads på assistlisten har den 21-årige bagspiller allerede slået sit navn fast. Samtidig er han ikke uvant med at skulle tage fat i forsvaret, hvor Aaron Mensing i Sønderjyske har dækket backen. Både offensivt og defensivt er der dog stadig udviklingspotentiale. - Hvis jeg en dag skal spille i udlandet, så skal jeg blive endnu bedre, og der er nogle ting, jeg skal have bygget på mit spil. I begge ender af banen kan jeg blive bedre i mand mod mand-spillet, så det er helt sikkert noget, jeg skal arbejde med, siger Aaron Mensing. Men alt det er altså først om et år, når kontrakten i TTH træder i kraft. Inden da mangler den sidste sæson i Sønderjyske. - Nu kan jeg tage tilbage til Sønderborg, når sæsonen går i gang, uden at skulle tænke over min fremtid og forholde mig til rygter og snak i krogene. Jeg skal bare spille håndbold, konstaterer Aaron Mensing.