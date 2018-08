Sønderjysk motocrosskører tilbage på VM-podiet

Thomas Kjer Olsen fra Sønderborg kom på podiet, da han i weekenden kørte sig til en tredjeplads ved det belgiske VM motocrossgrandprix i VM MX2-klassen. Sønderjyden var senest at finde på podiet ved det franske grandprix i juni.

Banen, som lagde jord - eller rettere sand - til grandprixet, er en dyb sandbane, der er kendt for at være en af de hårdeste baner at køre på.

Varmt: På trods af, at termometret viste 30 grader, da det belgiske grandprix i weekenden blev afviklet, kunne sønderjyske Thomas Kjer Olsen lettet træde skridtet op på podiets laveste trin efter to hårde heats.

Styrtede i kvalifikation

Optakten til grandprixet var alt andet end ønskværdig for Thomas Kjer Olsen, der styrtede under lørdagens kvalifikation. Han lod sig dog ikke mærke af det i søndagens to pointgivende heats, hvor han kørte en tredje- og fjerdeplads hjem.

- Jeg vidste, at i går ikke ville gøre den store forskel for mig. Jeg havde stadigvæk et fornuftigt valg af startbom. Jeg tog nogle gode starter og gjorde bare det bedste, jeg kunne, fortæller en begejstret Thomas Kjer Olsen til forbundet.

Thomas Kjer Olsen bevarer efter weekendens grandprix den samlede tredjeplads i VM MX2-klassen.