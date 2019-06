Sønderjysk motocrosskører har VM-andenpladsen for sig selv

Spanieren i front øgede sit forspring, mens der blev lagt afstand til belgieren på tredjepladsen.

Det er konklusionen for VM-seriens toer, sønderjyske Thomas Kjer Olsen, efter søndagens VM-grandprix i Tyskland. Her tog Kjer Olsen to fjerdepladser og i alt 36 point.

Spanske Jorge Prado, der fører VM-serien, vandt begge ræs, scorede 50 point og øgede sit forspring. Det bragte Prados pointtotal op på 447.

Thomas Kjer Olsen har 403 point efter søndag. Prado ser ud til at blive svær at hente, men på plus-siden øgede Thomas Kjer Olsen afstanden til Jago Geerts på tredjepladsen. Geerts er 90 point efter den sønderjyske motocrosskører.

På fjerdepladsen med 284 point er Tom Vialle, der hentede 42 point i Tyskland.