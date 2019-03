Sønderjysk motocross-kører indledte VM-jagt med argentinsk andenplads

VM: Thomas Kjer Olsen fik en glimrende start på dette års VM i motocross, da første afdeling blev kørt i Patagonia i Argentina.

Den sønderjyske kører havde god fart i cyklen og sikrede sig en samlet andenplads i den første af sæsonens 19 VM-afdelinger.

- Jeg er glad for at starte sæsonen med en samlet andenplads i Argentina. Som kører går jeg selvfølgelig altid efter at vinde, men det er godt at starte sæsonen med en podieplacering, siger Thomas Kjer Olsen i en mail til JydskeVestkysten.

- I første heat lavede jeg hjulspin ud af starthullerne, og gav derved mig selv en masse ekstra arbejde. Jeg kæmpede mig op på andenpladsen på 10. omgang, hvilket jeg var glad for. Andet heat gik godt. Jeg gik fra tredje- til andenpladsen, hvor jeg blev hele heatet. Det bliver en lang sæson med masser af ræs, så jeg er glad for at vende tilbage til Europa som nr. 2 i mesterskabet, lyder det.

Anden VM-afdeling køres i England på Matterley Basin d. 24. marts.