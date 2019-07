SønderjyskE: Rasmus Vinderslev får forlænget sin kontrakt med SønderjyskE, men udlejes med øjeblikkelig virkning til Vendsyssel FF.

Den 21-årige midtbanespiller har fået lagt yderligere to år på sin kontrakt, så den nu gælder helt frem til sommeren 2023. Resten af 2019 skal han dog spille i 1. division for Vendsyssel, der i foråret rykkede ud af superligaen.

- Rasmus er en rigtig HFK-dreng, der har udviklet sig godt gennem årene, men lige her og nu har han svært ved at få spilletid, så nu tror vi på, at det er det her, der skal til for, at han kan tage det næste skridt i sin udvikling, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse fra SønderjyskE.

- Vi tror fortsat på, at Rasmus har en fremtid på SønderjyskE-holdet, og det er også derfor, at vi har forlænget kontrakten med ham. Nu skal han fortsætte sin gode udvikling ved at få en masse kampe i benene, og vi tror på, at vi har fundet den helt rigtige klub til ham i Vendsyssel FF, der er en professionel klub med det rette setup, siger Hans Jørgen Haysen.