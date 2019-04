Sønderjysk kanonkonge håber på et brag af et slutspil

Efter nederlaget mod vestjyderne så det da også ud til, at SønderjyskE måtte se en god sæsonstart smuldre og en slutspilsbillet blive revet i stykker. Igen. For det er tre år siden, SønderjyskE sidst var med i det gode selskab.

- Jeg havde egentlig aldrig rigtig regnet med, det mål ville få betydning, når man kiggede på det slutprogram, vi havde, og Ribe-Esbjerg havde. Jeg var rimeligt overrasket over, at det kom ud på det i sidste sekund i Holstebro også, siger den sønderjyske kanonkonge med det knaldhårde skud.

Fokus på forberedelserne til kampen mod Aalborg er lige så skarpt, som humøret er højt, for SønderjyskE har ingen grund til at tørre smilet af. Det var Oliver Eggerts udligning i grundspillets døende sekunder i Holstebro, der sikrede SønderjyskE ottendepladsen på Ribe-Esbjergs bekostning, men det var Mensings reducering mod vestjyderne i Skansen tidligere på året, der fik det ene point i Holstebro til at give mening. Det var Mensings mål på tremeterkast efter slutsignalet, der betød, at sønderjyderne var bedst indbyrdes i tilfælde af pointlighed. Og derfor er det en smilende Mensing, der kan se tilbage på grundspillet og frem mod slutspillet.

- Vi skal ind og fyre den af og huske, at det var vores målsætning at komme med i slutspillet, og det får vi lov til nu. Vi skal nyde de sjove kampe. Alle kampe er tv-kampe, og der er fokus på det. Det glæder jeg mig til, smiler han.

Foruden onsdagens modstander - mesterholdet fra 2017 - er det Skjerns nuværende mesterhold samt TTH Holstebro, der venter i gruppekampene, hvor Aalborg på forhånd har to point og Skjern et enkelt point.

- Vi var i slutspillet i min første sæson, hvor jeg spillede lidt på grund af nogle skader, men som bærende spiller er det første år, vi som hold er med i slutspillet. Det glæder jeg mig til, for de hold, vi er i gruppe med, regner nok med, at de skal gøre rent bord mod os, mener Mensing.

Et point fra en semifinaleplads

Kasper Christensen har ført SønderjyskE i slutspillet i sin anden sæson som klubbens cheftræner, og han mener, at holdet har spillet en god sæson og modbevist en tidligere påstand om, at sønderjyderne er ligaens grå mus, der manglede x-faktor.

- Et eller andet sted har vi også skreget efter et slutspil hernede. Det er første gang i tre sæsoner, vi rammer et slutspil. Og de sidste to sæsoner har vi ikke været tæt på, erkender træneren, der glæder sig til slutspilspremieren mod Aalborg.

- Jeg kan ikke se grund til andet end at gå ud og give den gas og give slip og spille alt, hvad vi kan. Jeg synes også, at vi i tre ud af fire halvlege har gjort det godt mod Aalborg - senest i den kamp, vi spillede hjemme, hvor vi lige så godt kunne have vundet, mener han.

Han ser Aalborgs defensiv, to målmænd og kontrafasen som det mest stabile på et stærkt hold.

- Der er nok ikke mange, der har os til at gå i en semifinale. Vi ved alle sammen godt, at det bliver svært, og vi ved, at selv om vi laver et par sensationer, er vi stadig langt fra en semifinale. Vi kan også sige, at vi er et point fra en semifinaleplads, og der er seks runder tilbage. Vi har ikke noget at miste, og det er det mindset, vi går ind med, siger Kasper Christensen.